Директора аэропорта поймали на взятке По теме: Директор международного аэропорта Николаева Михаил Галайко предлагал 700 тыс грн взятки председателю Николаевской Алексею Савченко,передает со ссылкой на . 28 декабря, в 22:25 Галайко задержали в кабинете Савченко. Полиция изъяла у него деньги, сообщил генпрокурор Юрий . За взятку Галайки должны были продолжить трудовой договор. Всего за это предлагал 2,5 млн грн. "Указанные денежные средства коррупционер получил в качестве "отката" от руководителя ООО "Автомагистраль" за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 миллиона гривен", - написал . Правоохранители разоблачили на взятке директора коммунального предприятия Черниговского областного совета. Взяточником оказался депутат городского совета одного из райцентров области, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.











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