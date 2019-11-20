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Стало известно, сколько денег потратили на курсы "слуг народа" в Трускавце
20.11.2019 22:17
Партия "Слуга народа" потратила 11,2 миллиона гривен на курсы в Трускавце Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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