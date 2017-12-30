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За минувшие сутки один военнослужащий погиб, двое получили ранения
30.12.2017 06:52

За минувшие сутки один военнослужащий погиб, двое получили ранения

За минувшие сутки один военнослужащий погиб, двое получили ранения

        За прошедшие сутки боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 6 раз, вследствие чего один военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "В течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов… В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

      На луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским опорным пунктам возле Луганского.

      На донецком направлении незаконные вооруженные формирования часто с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение боевики применили по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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