Оккупанты на Донбассе применяли гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Силы АТО открывали ответный огонь Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Подчеркивается, что украинские военнослужащие "был вынуждены один раз открыть ответный огонь". Согласно сводке, на донецком направлении из гранатометов и пулеметов обстреливали украинские позиции возле шахты "Бутовка", Каменки и Верхнеторецкого.На луганском направлении боевики применяли минометы возле Луганского. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1803397126337752 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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