Специалисты авторитетного портала transfermarkt.de обновили трансферную стоимость футболистов немецкой Бундеслиги, в которой выступают два игрока национальной команды Украины, передает со ссылкой на портал.

Игрок дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко имеет оценочную стоимость в 25 млн евро, как и представитель “Байера” Джонатан Та. Игроки закрывают топ-25 рейтинга — 24 и 25 позиции.

Зато представитель “Шальке” Евгений Коноплянка оценивается в 12,5 млн евро, как и Брума и Игнасио Камачо, занимая 63-65 позиции.

Примечательно, что еще один игрок от Украины Владжен Юрченко из “Байера” оценен только в 350 тысяч евро.

Добавим также, самым дорогим исполнителем чемпионата Германии остался 29-летний нападающий “Баварии” Роберт Левандовски.

Поляк с большой разницей в 15 млн евро преобладает Обамеянга с “Боруссии” Д. Тройку замыкает нападающий “СБ Лейпциг” Тимо Вернер (60).

Как сообщал Ярмоленко признан лучшим футболистом “Боруссии” в игре с “Баварией”.

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