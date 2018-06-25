Навальный подсчитал, что власти РФ крадут у каждого пенсионера более $49 тыс. из их накоплений. Видео
25.06.2018 23:49
Средний россиянин платит за свою жизнь пенсионные взносы на 3,5
млн. руб (более $55,7 тыс) и умирает, получив только 11% из
собственных денег. Об этом заявил российский оппозиционный политик
Алексей Навальный в видеоблоге, опубликованном на YouTube. Он
отметил, что 3,1 млн руб из пенсионных накоплений россиян (более
$49 тыс.) крадет государство. А в случае повышения пенсионного
возраста, в некоторых регионах России мужчины не будут доживать до
пенсии. Навальный подчеркнул, что даже без процентов из отложенных
на старость денег можно было бы платить пенсионерам $464 в месяц. И
обвинил в лоббировании повышения пенсионного возраста лично
президента РФ Владимира Путина. | Навальный подсчитал,
сколько заплатит в бюджет до пенсии Скриншот: Алексей Навальный /
YouTube 14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный
вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного
возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут
до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034
году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92%
россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого
рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до пятилетнего
минимума, сообщил фонд "Общественное
мнение".Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных
акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным
ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые
профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения
митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы
пойти на смягчение реформы в случае массовых
демонстраций.видео Видео:
Алексей Навальный / YouTube