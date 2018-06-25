Средний россиянин платит за свою жизнь пенсионные взносы на 3,5 млн. руб (более $55,7 тыс) и умирает, получив только 11% из собственных денег. Об этом заявил российский оппозиционный политик Алексей Навальный в видеоблоге, опубликованном на YouTube. Он отметил, что 3,1 млн руб из пенсионных накоплений россиян (более $49 тыс.) крадет государство. А в случае повышения пенсионного возраста, в некоторых регионах России мужчины не будут доживать до пенсии. Навальный подчеркнул, что даже без процентов из отложенных на старость денег можно было бы платить пенсионерам $464 в месяц. И обвинил в лоббировании повышения пенсионного возраста лично президента РФ Владимира Путина. | Навальный подсчитал, сколько заплатит в бюджет до пенсии Скриншот: Алексей Навальный / YouTube 14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.видео Видео: Алексей Навальный / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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