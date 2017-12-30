Завербованного российскими спецслужбами украинского чиновника из высших ступеней власти должны арестовать в 2018 году,передает со ссылкой на .

Народный депутат Украины, председатель украинской делегации в , рассказал об этом в эфире телеканала "Прямой".

"Я могу сказать, что по имеющейся у меня информации, которой я делиться просто не могу, действительно, будут очень интересные люди. Об одном человеке я точно знаю, что будет в следующем году, из высших ступеней власти, ну это уже прежний чиновник. Вот я просто говорю, что будет довольно серьезный, и не единичный случай. Это будет уже не уровень Ежова, не переводчики со службы протокола, это будут куда более серьезные люди", - прокомментировал Арьев заявление главы о разоблачении российских агентов в украинских органах власти высшего уровня.

Парламентарий отметил, что служба контрразведки в Украине за прошедшие три года серьезно развилась.

Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы вербовать украинских чиновников высшего ранга для влияния на политические процессы в Украине.

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