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Кабмин решил изменить Соглашение об ассоциации с ЕС
20.11.2019 23:13
Правительство внесло изменения в План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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