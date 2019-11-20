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Кабмин решил изменить Соглашение об ассоциации с ЕС
20.11.2019 23:13
Правительство внесло изменения в План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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