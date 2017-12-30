Президент Беларуси назвал западных украинцев трудолюбивыми и порядочными людьми,передает со ссылкой на .

"Это очень трудолюбивый народ, я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых "украинских западенцев" хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал он на посещении Минского городского клинического онкологического диспансера, сообщает официальный сайт белорусского президента.

Лукашенко заявил, что для него самым важным вопросом во внешней политике является не зарубежные визиты.

"Если честно, это из личного, я хочу, чтобы в братской нам Украины закончилась война, чтобы там начали жить по-человечески. Для меня это самая важная проблема", - сказал президент.

Белорусов и украинский он назвал братскими народами.

"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - считает Лукашенко.

Отношения Украины с Польшей, Венгрией, Румынией, Белоруссией обострились по разным причинам. Их пояснил политолог Валентин Бушанский.

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