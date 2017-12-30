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Леся Нікітюк "накачала губи" і висміяла Світлану Лободу (ВІДЕО)
30.12.2017 07:35
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Мало хто про це пам'ятає зараз, але до того, як з'явитися у шоу "Орел и Решка", а потім і "Навколо світу з М.", Леся Нікітюк була зіркою гумористичних шоу і навіть смішила Зеленського й Кошевого у "Розсміши коміка" - так її й помітили продюсери відомого тревел-шоу.

Днями зірка "згадала молодість" і виклала в мережі відео, на якому висміює Світлану Лободу, скандальну українську співачку.

Повну версію можна побачити у "Вечірньому Києві", а поки шанувальники зірки посміюються з вдалої не лише усної пародії, але й зі зміни зовнішності - візажисти добряче постарались, щоб надати Нікітюк схожсті з Лободою.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 29 Гру 2017 р. о 1:10 PST


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