В ежегодной международной награде “Dubai Globe Soccer” в 2017 году в номинации “Лучший тренер года” праздновал победу учитель мадридского “Реала” Зинедин Зидан, информирует со ссылкой на сайт “галактикос”.

Французский специалист выиграл борьбу в гонке в Антонио Конте с “Челси”, Жозе Моуринью с “Манчестер Юнайтед” и Массимилиано Аллегри из “Ювентуса”.

Кроме наставника мадридцев выигрыш в номинации лучшая команда года праздновал именно ФК “Реал”.

За выдающуюся карьеру в качестве игроков были отмечены экс-капитанов “Ромы” и “Барселоны” Франческо Тотти и Карлес Пуйоль. Среди тренеров аналогичную награду получил Марчелло Липпи, под руководством которого сборная Италии выиграла чемпионат мира 2006 года.

Отметим, что первое место в гонке 2017 года между рефери получил немец Феликс Брих.

Как сообщалось ранее, лучшим футболистом года избран представитель “Реала” Криштиану Роналду.

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