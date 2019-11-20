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Мадонна поразила публику, выпив собственную мочу
20.11.2019 23:50
Мадонна залезла в ледяную ванну, а затем выпила мочу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax - шоубизнес
события
украина
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