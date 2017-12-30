Для ужесточения регламента Верховной Рады не хватает голосов народных депутатов, отметила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Луценко призналась, что занималась кнопкодавством Фото: Ірина Луценко / Facebook По ее словам, депутаты не хотят голосовать за инициативы, которые будут их ограничивать."Мы, коалиция, голосуем. Нас не поддерживают другие представители. 226 голосов есть. Но эти голоса не всегда присутствуют в зале. Чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания. Например, отлучить от голосования, дать возможность фракции, партии, отозвать этих депутатов. Такой законопроект тоже не проголосован в Раде", – отметила Луценко.Ведущий эфира напомнил, что нардеп нарушала порядок неперсональным голосованием. Луценко поначалу отрицала это, но потом признала, что поступила так летом ради важного пакета из пяти законопроектов, "которого ожидало общество". "Тогда это был момент", – пояснила она. В мае нардепов стали лишать зарплаты за прогулы.В ноябре движение "Чесно" опубликовало инфографику о 100 "кнопкодавах" в Раде восьмого созыва. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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