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В штабе ООС заявили о завершении разминирования в Петровском
21.11.2019 00:09
Процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского завершен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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