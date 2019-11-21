Вона і співачка, і ведуча, і мама, а тепер - ще й має власний бренд парфумів!







Про те, як приййшла ідея створити свій парфум, Оля каже:



"Запахи для мене — це закладки в пам’яті. Вони повертають в ті моменти, де ти був по-справжньому щасливий. Запах маминої їжі — в дитинство, запах першого аромату — перший поцілунок, запах крихітних речей сина — в перші дні материнства. Подумала: "Може, запах і є сучасна машина часу..." Хочу створити такий, який купатиме жінку в пристрасті. Тій, за якою вона скучила, чи тій, у якій ніколи раніше не була".



"Коли я думала над body2body, то просто закрила очі і пригадала аромати, які дурманили мене в той вечір разом із поцілунками. І тонкими нотами додала їх в свій парфум. Бо жодна жінка не встоїть перед справжнім коханням", - каже Цибульська про свій благовоние.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya) 18 Лис 2019 р. о 11:20 PST

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