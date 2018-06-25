Министр отметил, что Украина предлагала различные опции по освобождению заложников

"Мы готовы на любые шаги, которые позволят нам освободить наших ребят. У нас есть граждане России, которые находятся сегодня здесь. У них есть соответствующие судебные приговоры. Конечно, для нас это, в первую очередь, и необходимые решения. Но мы готовы принимать эти решения. Все прекрасно понимают как Россия манипулирует с увольнением не только политических заключенных, но и заложников ... Мы готовы отдать столько, чтобы вытянуть действительно всех " , - подчеркнул Павел Климкин сегодня, 25 июня, на брифинге, сообщают УНН.

Министр отметил, что Украина предлагала различные опции по освобождению заложников.

"Если РФ, является оккупационной властью, не готова идти вперед, пусть объяснит нашим партнерам в рамках" Нормандии "так же" , - подчеркнул министр.

За время ведения боевых действий на Донбассе украинской власти удалось освободить или обменять более 3200 граждан Украины, задержанных на оккупированных территориях.