Управления Государственной службы по труду в Киевской области потратило на новогодний корпоратив 450 тыс. грн,передает со ссылкой на .

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Государственный рэкет празднует. 450 тысяч гривен стоил новогодний корпоратив сотрудников управления Гоструда в Киевской области. С человека брали по 2 тысячи гривен. Разве что для руководителя Романа Чернеги участие было бесплатным", - написал Мосийчук.

"Надеюсь, пир в ресторане "Дубки" на деньги, которые вы извлекли из карманов простых украинцев, был удачным. Обещаю в следующем году сделать все возможное, чтобы прикрыть эту коррупционную контору", - добавил он.

Стоимость новогоднего корпоратива для около тысячи работников Государственной фискальной службы оценили минимум в 1 млн грн.

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