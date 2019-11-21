Украинцам предложат фиксированную цену на газ до конца отопительного сезона - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Украинцам предложат фиксированную цену на газ до конца отопительного сезона
21.11.2019 00:28
Нафтогаз может зафиксировать цену газа до конца отопительного сезона
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
конца
отопительного
сезона
газа
цену
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->