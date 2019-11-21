Погода, Новости, загрузка...
Украинцам предложат фиксированную цену на газ до конца отопительного сезона
21.11.2019 00:28
Нафтогаз может зафиксировать цену газа до конца отопительного сезона Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 