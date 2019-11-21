|Лілія Ребрик показала своїх підрослих доньок (Відео)
|21.11.2019 00:38
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Так, Лілія поділилася відео, на якому вона з чоловіком і дітьми у піжамах граються на ліжку:
"Фотосесія вчотирьох- це завжди дико весело. Наша #дикасімейка долучається до благодійного дня піжам, який вперше святкують в Україні... "Всеукраїнський день піжам" об’єднає зірок, лідерів думок та усіх охочих допомогти у створенні Сімейних Кімнат Рональда МакДональда в українських лікарнях" - підписала відео зіркова мама.
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