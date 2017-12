Известного специалиста в области IT и блокчейн-технологий Павла Лернера, о похищении которого заявляли ранее на этой неделе, найдено. Об этом сообщила компания EXMO LLP, передает со ссылкой на “ВВС Украина”. “26 декабря Павел был задержан неизвестными лицами и от него не было никакой информации несколько дней. 29 декабря Павел вышел на связь”, — говорится в заявлении компании. Также в сообщении отмечено, что в настоящее время мужчина находится в безопасности, “с его здоровьем все в порядке, но он находится в состоянии глубокого стресса, следовательно в ближайшее время он не будет давать официальных комментариев”. Компания также отказывается комментировать случай с похищением эксперта, объяснив, что это может повредить следствию, отметив, что делом занимаются правоохранительные органы. П.Лернер, как отмечает издание, является известным российским экспертом по блокчейну. По информации издания The Financial Times, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщил об освобождении эксперта. “Его похитила вооруженная банда 26 декабря с целью получения выкупа в биткоины. У нас есть оперативная информация, что он заплатил биткоины на более чем 1 млн долларов”, — заявил изданию Геращенко. Напомним, что мужчина был похищен неизвестными в столице 26 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



