В Донецкой области горела шахта - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Донецкой области горела шахта
21.11.2019 00:47
На шахте "Северная" в Донецкой области произошел пожар
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
произошел
пожар
области
донецкой
северная
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->