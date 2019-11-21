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Суд признал законным выдворение Саакашвили из Украины
21.11.2019 01:06
главный суд признал законной высылку Саакашвили в 2018 году Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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