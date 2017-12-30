Российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по крайней мере три раза в последние месяцы, передавая грузы через море и обеспечивая экономический «спасательный круг» для коммунистического государства.

Продажи нефти или нефтепродуктов из России, второго крупнейшего в мире экспортера нефти и члена Совета Безопасности ООН, обладающего правом вето, нарушают санкции ООН, сообщили источники, информирует svodka.net.

«В этом году российские суда часто осуществляли переправку нефтехимической продукции северокорейским судам в нарушение санкций», — сказал собеседник.

Второй источник, который независимо подтвердил существование торговли российским судном с Северной Кореей, заявил, что нет никаких доказательств участия российского правительства в последних передачах.

«Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским государством, но эти российские суда дают «спасательный круг» северокорейцам”, — рассказал источник.

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Два источника безопасности ссылались на военно-морскую разведку и спутниковые снимки судов, работающих за пределами российских дальневосточных портов на Тихом океане, но отказались раскрывать дополнительные подробности.

МИД России и Российская таможенная служба отказались комментировать вопрос, поставляли ли российские корабли топливо северокорейским судам.

Владелец одного судна, обвиняемого в контрабанде нефти в Северную Корею, отрицал любую такую деятельность.

Источники заявили, что, в частности, под российским флагом передавал топливо северокорейским судам танкер «Витязь».

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