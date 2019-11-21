|Тіна Кароль знову гола у новій фотосесії
|21.11.2019 06:11
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Тіна опублікувала знімок, на якому позувала практично без одягу. Нагадаємо, Кароль презентувала нову пісню, яка зарядила хорошою енергією її шанувальників. Як пророкують в соціальних мережах, пісня "Йди на життя" повинна стати одним з головних хітів у творчості співачки. Поки Тіна оприлюднила тільки аудіо пісні, а незабаром відбудеться прем'єра кліпу.
На офіційній сторінці в Instagram @tina_karol виконавиця анонсувала презентацію відео та опублікувала оголене фото, на якому була в одних рукавичках.
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