|Глава Пентагона рассказал, зачем США дают оружие Украине
|30.12.2017 08:22
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Министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Белый дом согласился продать Киеву.
«Пока никто не захочет ворваться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие», – заявил Мэттис в пятницу в Пентагоне в ходе общения с представителями прессы.
По его словам, военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не будет меняться.
«Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины», – сказал Мэттис.