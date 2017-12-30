Министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Белый дом согласился продать Киеву.

«Пока никто не захочет ворваться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие», – заявил Мэттис в пятницу в Пентагоне в ходе общения с представителями прессы.

По его словам, военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не будет меняться.

«Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины», – сказал Мэттис.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира