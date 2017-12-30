В украинских тюрьмах до сих пор находятся причастные к войне на Донбассе лица,передает со ссылкой на .

Среди них более 10 кадровых российских военных, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия в эфире NewsOne.

"Я предлагала российскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и навестить украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клих, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся", - сказала она.

Задержанных граждан , связанных с войной около 20.

В целом тюремные сроки за преступления в Украине отбывает 320 граждан России.

Украинская сторона планирует обменять россиян на политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и Крыма.

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