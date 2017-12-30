|Жириновского первым зарегистрировали кандидатом в президенты РФ
|30.12.2017 08:30
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально зарегистрировала Владимира Жириновского кандидатом в президенты России.
«Зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России», – говорится в постановлении ЦИК.
Жириновский участвовал в президентских выборах пять раз: в 1991 году (набрал 7,81%), в 1996-м (5,78%), в 2000-м (2,7%), в 2008-м (9,35%) и в 2012-м (6,22%).
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