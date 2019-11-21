|Фанати Селени Гомес в шоці! 50-річна Дженніфер Лопес стала обличчям Coach
|21.11.2019 08:04
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Співачка і акторка розмістила в Інстаграмі світлину, на якій вона відображена в шкіряному плащі з поясом і шовковому шарфі, прикрашеному дрібним горошком, а в руках Лопес тримає шкіряну сумку на ланцюжку.
"Я така схвильована від співпраці з Coach, – каже Дженніфер. – Coach – це позачасовий бренд, який я завжди любила. Він відображає мій особистий стиль – це суміш естетики спальних районів і центру міста".
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