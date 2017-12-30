В Виннице 37-летняя женщина избила своего 7-летнего сна и выгнала из дома,передает со ссылкой на .

Ребенок обратилась за помощью к учительнице. Она увидела синяки и обратилась к медикам, полиции и социальной службе.

Мать заявила, что ребенок пошел гулять на улицу и вернулась с травмами.

Полицейские начали следствие. Женщине грозит 5 лет лишения свободы. Правоохранители сообщили, что против женщины уже открывали уголовное дело за "пытки и побои".

В Каховке Херсонской области группа школьников собралась на поляне, чтобы посмотреть, как одна девушка бьет другую.

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