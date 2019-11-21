Об этом рассказал на пресс-конференции председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский, сообщает корреспондент Укринформа.

"На Новояворовскую ТЭЦ уже сегодня, максимум завтра утром подадут газ, следовательно включат котлы и люди получат тепло в домах. В Новом Роздоле систему центрального отопления наполняют водой, чтобы выявить порывы, которые оперативно ликвидируют. Техникой и специалистами в этом помогает Львов и областное управление ГСЧС. После этого в течение двух ближайших дней станет тепло и в домах новороздольцев", - отметил Мальский.

По его словам, большинство работников, ранее уволившихся с ТЭЦ из-за не выплаты заработанного, вернулись на работу. Им уже выплачен аванс в размере оклада. В ближайшее время люди получат еще по два оклада, а когда ТЭЦ заработают, будет пересмотрен вопрос увеличения размеров зарплат.

Как отмечалось на пресс-конференции, погашения задолженности перед трудовыми коллективами, которую допустил предыдущий управляющий теплогенерирующих предприятий - частная фирма "Гарант Энергия М", работники смогут добиваться в судебном порядке. Новый управляющий - "Нафтогаз Тепло" обеспечит им в этом правовую поддержку.

Как сообщал Укринформ, в городах Новояворовск и Новый Роздол на Львовщине произошел срыв отопительного сезона. Там ТЭЦ, принадлежащие братьям Дубневичам, арестовали из-за значительной кражи газа.

Агентство АРМА передало теплоцентрали в управление частной фирме "Гарант Энергия М", которая выиграла конкурс. Новый управляющий и в прошлом году допустил срыв отопительного сезона в многотысячных городах, однако в этом году во второй раз выиграл конкурс и снова не смог справиться с запуском отопительных систем.

ЛОГА объявила ситуацию чрезвычайной и обратилась за помощью к правительству. На ТЭЦ побывал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Также был определен новый управляющий - дочернее предприятие "Нафтогаза Украины" - "Нафтогазтепло". Фирма начала работу со встречи с членами трудовых коллективов, которые уволились из предприятий из-за задолженности по зарплатам. Ведь отсутствие специалистов была одной из основных проблем, препятствовавших запуску ТЭЦ. На работу вернулись почти 300 бывших работников.

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