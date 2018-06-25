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Гройсман: В нейтральных водах стоят суда с 4 тыс. контейнеров. Не заезжают в Украину. Они испугались!
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25.06.2018 23:57
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Усилия правительства по борьбе с "серыми" схемами на таможне уже
приносят плоды, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Гройсман: Если кто-то сейчас перед телеэкраном ест попкорн и
думает, что это скоро закончится, хочу заверить: не закончится
Фото: Урядовий портал / Facebook "Сегодня в нейтральных водах
близко Украины стоят суда. 4 тыс. контейнеров не заезжают. Уже три
дня. Или четыре. Мы ежедневно получали 1,5 млрд грн поступлений в
бюджет. Сегодня – 800–900 млн. Они не едут. Они
испугались!" – заявил он.Гройсман уверяет, что несмотря на
временное сокращение ввоза импортных товаров, потенциал уплаты
пошлин и налогов после внедрения изменений очень велик."Если кто-то
сейчас перед телеэкраном ест попкорн и думает, что это скоро
закончится, хочу заверить: не закончится!" – сказал премьер.20
июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с
контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам
премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало
правительство совместно с Министерством внутренних дел,
Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины,
Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной
фискальной службой и СБУ.Правительство, в частности,
разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу
таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних
дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного
оформления "Инспектор-2006".Потери государственного бюджета Украины
в результате контрабанды составляют как минимум 105 млрд грн в
год, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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