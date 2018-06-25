Усилия правительства по борьбе с "серыми" схемами на таможне уже приносят плоды, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Если кто-то сейчас перед телеэкраном ест попкорн и думает, что это скоро закончится, хочу заверить: не закончится Фото: Урядовий портал / Facebook "Сегодня в нейтральных водах близко Украины стоят суда. 4 тыс. контейнеров не заезжают. Уже три дня. Или четыре. Мы ежедневно получали 1,5 млрд грн поступлений в бюджет. Сегодня – 800–900 млн. Они не едут. Они испугались!" – заявил он.Гройсман уверяет, что несмотря на временное сокращение ввоза импортных товаров, потенциал уплаты пошлин и налогов после внедрения изменений очень велик."Если кто-то сейчас перед телеэкраном ест попкорн и думает, что это скоро закончится, хочу заверить: не закончится!" – сказал премьер.20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.Правительство, в частности, разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".Потери государственного бюджета Украины в результате контрабанды составляют как минимум 105 млрд грн в год, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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