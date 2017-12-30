|На сколько в среднем «осовременили» украинские пенсии
|30.12.2017 08:50
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Министр социальной политики Андрей Рева отчитался об осовременивании пенсий.
После начала в Украине пенсионной реформы выплаты повысили для 10,2 миллиона украинских пенсионеров. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, информирует еizvestia.com.
По его словам, с октября 2017 года пенсии осовременили для 10,2 миллионов украинских граждан. Андрей Рева заявил, что средняя сумма, на которую выросли украинские пенсии, составляет 561 гривну. А ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что около 2,5 миллионов украинцев получили прибавку к пенсии в сумме более тысячи гривен.
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