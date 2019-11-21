Комитет Сената США одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Об этом сообщается на сайте Комитета.

Сейчас он занимает пост заместителя госсекретаря. Помимо Салливана, Комитет утвердил еще 14 кандидатур на связанные с внешней политикой посты.

Джон Салливан успел поработать в Пентагоне, Минюсте и Министерстве торговли. В Госдепартаменте он только два года, но уже считается одной из главных фигур ведомства.

«Опыт господина Салливана в качестве заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о многочисленных проблемах, которые у нас есть с Россией. Это позволит ему выстраивать взаимоотношения наших стран»,— заявил председатель Комитета Сената США по международным отношениям республиканец Джим Риш. Он также отметил, что хотел бы, чтобы кандидатуру Салливана одобрил и Сенат Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп ранее уже говорил, что намерен назначить заместителя госсекретаря новым американским послом в Москве.

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