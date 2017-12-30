В штате Канзас прибывшие после ложного сообщения об убийстве и взятии заложника полицейские смертельно ранили 28-летнего мужчину. По версии полиции, трагедия произошла из-за телефонного розыгрыша Фото: ЕРА Неизвестный мужчина позвонил в экстренную службу с сообщением, что он застрелил отца и взял мать в заложники. Сотрудники полиции приехали по указанному звонившим адресу, дверь им открыл Эндрю Финч. Правоохранители потребовали от Финча поднять руки, однако мужчина потянулся к своему поясу. Офицер полиции решил что подозреваемый хочет выхватить пистолет и открыл огонь, в результате чего молодой человек скончался на месте.Впоследствии выяснилось, что Финч не был вооружен. ФБР начало расследование в связи с убийством.По версии полиции, трагедия произошла из-за телефонного розыгрыша, известного как "swatting" (от названия спецназа SWAT), во время которого жертву втягивают в операцию спецназа при помощи ложного сообщения о преступлении. Часто подобные пранки встречается между онлайн-геймеров. Компания UMG Gaming, которая проводит игровые онлайн-турниры, помогает в расследовании дела.Как сообщила мать погибшего Финча, ее сын не увлекался видеоиграми.Закон штата Канзас за ложные сообщения об уголовном преступлении предусматривает до 13 месяцев тюрьмы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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