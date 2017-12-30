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В США вызванная телефонным шутником полиция застрелила невооруженного мужчину
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30.12.2017 08:50
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В штате Канзас прибывшие после ложного сообщения об убийстве и
взятии заложника полицейские смертельно ранили 28-летнего мужчину.
По версии полиции, трагедия произошла из-за телефонного розыгрыша
Фото: ЕРА Неизвестный мужчина позвонил в экстренную службу с
сообщением, что он застрелил отца и взял мать в заложники.
Сотрудники полиции приехали по указанному звонившим адресу, дверь
им открыл Эндрю Финч. Правоохранители потребовали от Финча поднять
руки, однако мужчина потянулся к своему поясу. Офицер полиции решил
что подозреваемый хочет выхватить пистолет и открыл огонь, в
результате чего молодой человек скончался на месте.Впоследствии
выяснилось, что Финч не был вооружен. ФБР начало расследование в
связи с убийством.По версии полиции, трагедия произошла из-за
телефонного розыгрыша, известного как "swatting" (от названия
спецназа SWAT), во время которого жертву втягивают в операцию
спецназа при помощи ложного сообщения о преступлении. Часто
подобные пранки встречается между онлайн-геймеров. Компания UMG
Gaming, которая проводит игровые онлайн-турниры, помогает в
расследовании дела.Как сообщила мать погибшего Финча, ее сын не
увлекался видеоиграми.Закон штата Канзас за ложные сообщения об
уголовном преступлении предусматривает до 13 месяцев тюрьмы.
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