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В Кремле назвали главные разочарования года
30.12.2017 08:59

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главные разочарования 2017 года, однако затруднился выделить главное достижение года.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главными разочарованиями 2017 года ситуацию в отношениях с Вашингтоном и состояние минских договоренностей по Украине.

На вопрос журналистов о том, можно ли считать нынешние российско-американские отношения разочарованием года для Кремля, Песков ответил: «Вполне можно».

Он также добавил, что «можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности». «Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием», — сказал Песков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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