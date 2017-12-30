Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главные разочарования 2017 года, однако затруднился выделить главное достижение года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главными разочарованиями 2017 года ситуацию в отношениях с Вашингтоном и состояние минских договоренностей по Украине.

На вопрос журналистов о том, можно ли считать нынешние российско-американские отношения разочарованием года для Кремля, Песков ответил: «Вполне можно».

Он также добавил, что «можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности». «Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием», — сказал Песков.

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