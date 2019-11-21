|У самолета Зеленского отказал двигатель - впервые за последние 20 лет
|21.11.2019 09:06
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В Чугуеве Харьковской области сломался президентский самолет Ан, у него отказал двигатель. Об этом 20 ноября сообщило
По словам собеседника, после визита в Станицу Луганскую Луганской области Зеленский должен был вылететь из Чугуева в Очаков Николаевской области, куда прибыли украинские корабли, захваченные Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
Зеленский около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло.
НВ пишет, что в связи с этим было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus.
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 21 ноября совершил визит на базу Военно-морских сил Украины в Очакове Николаевской области. Глава государства лично убедился в каком плачевном состоянии Россия вернула захваченные корабли. Зеленский осмотрел повреждения и пообещал, что корабли вернут в строй в течение трех месяцев. Об этом сообщает
Также Зеленский отметил, что на катерах отсутствует оборудование и вооружение.
Кроме этого, Зеленский пообщался с экипажем катеров и поблагодарил моряков за готовность и впредь служить Украине.
Напомним, что 18 ноября Россия передала украинской стороне три корабля: "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые захватила в ноябре 2018 года в Керченском проливе.