Террористы на Донбассе нарушили установленное перемирие. В результате один украинский военный погиб, еще двое были ранены.

Об этом сообщает АТО, передает .

На луганском направлении террористы из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорных пунктах вокруг Луганского.

На донецком направлении враг часто с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецкого.

Всего за 29 декабря враг совершил шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов.

В в больницу имени Мечникова из зоны проведения АТО на Донбассе авиацией доставили трех украинских военных в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в рассказал главврач больницы Сергей Рыженко.

"У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. Илье осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть. Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критична. После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании", - рассказал он.

Волонтеры Днепра призвали жителей города сдать донорскую кровь, чтобы сделать запас для переливания бойцам, которые находятся на лечении, и создать запас на выходные и праздничные дни.

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