В городе Мальме Швеции произошел взрыв, вследствие которого был поврежден автомобиль правоохранительных органов. Полиция задержала двоих подозреваемых в совершении преступления, пишет Expressen .

Происшествие случилось поздним вечером в пятницу, 29 декабря. Сразу же после взрыва на место инцидента прибыли вызванные саперы.

В текущее время правоохранителями задержаны двое мужчин, которых подозревают в организации взрыва. Одному из них 22 года, второму - 26.В нынешнее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы преступления.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 декабря, рядом с полицейским участком в районе Сейхан в городе Адана, расположенного в южной части Турции, произошел мощный взрыв . Из-за инцидента окна в близлежащих зданиях были повреждены. Также звук взрыва был слышен в разных районах города.

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