|Зеленский заявил, что заставит сложить мандат Иванисова, если факт судимости подтвердится
|21.11.2019 09:24
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Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Очакове во время встречи возращенных РФ украинских кораблей заявил, что заставит сложить мандат нардепа "Слуги народа" Романа Иванисова, если факт судимости подтвердится, сообщает "
Также Зеленский отметил, что нардеп будет наказан, если данные о судимости были "почищены".
Ранее народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации, где сказано, что он был в середине 90-х осужден за изнасилование несовершеннолетней.