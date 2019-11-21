Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Очакове во время встречи возращенных РФ украинских кораблей заявил, что заставит сложить мандат нардепа "Слуги народа" Романа Иванисова, если факт судимости подтвердится, сообщает " Украинская правда ".

"Прочитал, что там скандал. Завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально у него есть причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хотя один факт, хотя что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что нардеп будет наказан, если данные о судимости были "почищены".

"Потому что вы знаете, что всех людей партия принимала из народа. Это простые люди, которые никогда не были в политике. И Служба безопасности, и МВД их проверяли… Если были почищены данные, будет расследование. Это я тоже всем обещаю", - добавил он.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации, где сказано, что он был в середине 90-х осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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