готовы только ослабить российские санкции после выполнения Минских договоренностей. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в интервью

Комментируя санкции, Волкер отметил что они затрагивают разные сферы. По его словам, есть санкции за аннексию Крыма, набег на Донбасс, ограничения в рамках закона Магнитского и за вмешательство в выборы президента , пишет со ссылкой на .

"Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения минских договоров были применены, и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - добавил Волкер.

Ранее глава Сергей заявлял, что вступление в силу против России непременно отразится на отношениях между двумя странами.

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