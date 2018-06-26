Мужчина получил легкие телесные повреждения

Как сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он получил легкие телесные повреждения, но остался жив.

Ливийца нашли на левом берегу, в Дарницком районе Киева.

В полиции подтвердили, что мужчины нашли.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужа. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадили мужчину в автомобиль, и сказать совершения преступления" , - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.