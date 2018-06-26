Погода, Новости, загрузка...
Полиция нашла похищенную в Киеве человека
26.06.2018 00:01
Полиция нашла похищенную в Киеве человека
Мужчина получил легкие телесные повреждения
Полиция Киева нашла похищенного на улице Тургеневской гражданина Ливии.
Полиция нашла похищенную в Киеве человека Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он получил легкие телесные повреждения, но остался жив.

Ливийца нашли на левом берегу, в Дарницком районе Киева.

В полиции подтвердили, что мужчины нашли.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужа. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадили мужчину в автомобиль, и сказать совершения преступления" , - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Напомним, сегодня 26-летнего мужчину двое неизвестных насильно затащили в автомобиль на улице Тургеневской в центре Киева. По неофициальным данным, он сын финансового атташе посольства Ливии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить