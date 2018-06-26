|Полиция нашла похищенную в Киеве человека
|26.06.2018 00:01
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Мужчина получил легкие телесные поврежденияПолиция Киева нашла похищенного на улице Тургеневской гражданина Ливии.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Как сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он получил легкие телесные повреждения, но остался жив.
Ливийца нашли на левом берегу, в Дарницком районе Киева.
В полиции подтвердили, что мужчины нашли.
"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужа. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадили мужчину в автомобиль, и сказать совершения преступления" , - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
Напомним, сегодня 26-летнего мужчину двое неизвестных насильно затащили в автомобиль на улице Тургеневской в центре Киева. По неофициальным данным, он сын финансового атташе посольства Ливии.
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