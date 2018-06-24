Воспитательница из Ровенской области Виктория Черешневская, которая объявила флешмоб #ЯВчительІМійВідпочинок, заявила, что педагоги тоже люди, и их отдых никого не должен волновать. Черешневская заявила, что педагоги тоже люди Фото: Віта Черешньовська / Facebook "Докажем всем, что педагоги тоже люди, и наш отдых не должен никого волновать. Я пережила очень много за эти восемь месяцев, научилась отстаивать себя, я уже никого не боюсь, я защищаю свое будущее. А ты умеешь защищать свои права? Если да, тогда давайте со мной, фото в купальниках на отдыхе с хэштегом #ЯВчительІМійВідпочинок", – написала она.Черешневская призвала участвовать в акции не только педагогов, а всех несогласных с такого рода увольнениями.Она поделилась одной из публикаций флешмоба. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=217293462216158&id=100018065165886 "ТСН" рассказывало, что 27-летнюю Черешневскую уволили с работы за размещенные в соцсетях фотографии, которые заведующая считает некрасивыми. На одном снимке воспитательница в купальнике целуется с мужем, на другом – держит бокал с вином в новогоднюю ночь.Суд признал решение об увольнении незаконным, но в день восстановления на работе Черешневскую уволили по новой причине – за прогул. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки черешневская педагоги никого что тоже Теги: общество