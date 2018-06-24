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Воспитатель из Ровенской области, уволенная из детсада за фотографии в купальнике, объявила флешмоб
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24.06.2018 14:47
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Воспитательница из Ровенской области Виктория Черешневская, которая
объявила флешмоб #ЯВчительІМійВідпочинок, заявила, что педагоги
тоже люди, и их отдых никого не должен волновать. Черешневская
заявила, что педагоги тоже люди Фото: Віта Черешньовська / Facebook
"Докажем всем, что педагоги тоже люди, и наш отдых не должен никого
волновать. Я пережила очень много за эти восемь месяцев, научилась
отстаивать себя, я уже никого не боюсь, я защищаю свое будущее. А
ты умеешь защищать свои права? Если да, тогда давайте со мной, фото
в купальниках на отдыхе с хэштегом #ЯВчительІМійВідпочинок", –
написала она.Черешневская призвала участвовать в акции не только
педагогов, а всех несогласных с такого рода увольнениями.Она
поделилась одной из публикаций флешмоба.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=217293462216158&id=100018065165886
"ТСН" рассказывало, что 27-летнюю Черешневскую уволили с
работы за размещенные в соцсетях фотографии, которые заведующая
считает некрасивыми. На одном снимке воспитательница в купальнике
целуется с мужем, на другом – держит бокал с вином в
новогоднюю ночь.Суд признал решение об увольнении незаконным, но в
день восстановления на работе Черешневскую уволили по новой
причине – за прогул.
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