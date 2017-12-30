«Президент» самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что народ хочет провести референдум о присоединении к России.

По его словам, изменилась политическая ситуация. Потому что в положении «республики» находятся «ДНР» и «ЛНР». Южная Осетия признала их независимость. По мнению Бибилова, проводить референдум сейчас было бы «предательством» по отношению к ним, информирует svodka.net.

Он также заявил, что Россия является «исторической родиной» непризнанной республики. Потому референдум в итоге состоится. На сегодняшний день граждане имеют паспорта РФ. Москва также финансирует зарплаты и другие программы.

«Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая родина. Мы вне России живем 80 лет, но сегодня мы тоже действительно Россия — наши граждане являются и гражданами РФ, наша экономика завязана на России, зарплаты и программы финансируются из российского бюджета», – процитировало агентство Sputnik Бибилова.

В мае текущего года террористы «ДНР» нашли «серьезных» союзников в лице Южной Осетии.

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