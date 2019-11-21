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В Индии у мужчины из глаза достали червя длиной в семь сантиметров
21.11.2019 10:01
В Индии мужчина несколько лет жил с 7-сантиметровым червем в глазу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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