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В Индии у мужчины из глаза достали червя длиной в семь сантиметров
21.11.2019 10:01
В Индии мужчина несколько лет жил с 7-сантиметровым червем в глазу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
украина
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