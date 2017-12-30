Турецкий президент Реджеп Эрдоган вновь ужесточил свою риторику в отношении Сирии.

Эрдоган назвал сирийского президента Башара Асада террористом и сказал, что усилия по мирному урегулированию в Сирии не могут быть продолжены, пока у власти находится Асад. Таким образом, Турция готова прекратить участвовать в мирном процессе, к которому она подключилась вместе с Россией и Ираном.

Министерство иностранных дел Сирии быстро отреагировало на турецкое заявление, обвинив Эрдогана в поддержке террористических группировок, развязавших гражданскую войну.

Одно время турецкое руководство умерило свою антисирийскую риторику, подключившись к миротворческому процессу в союзе с Россией и Ираном в поисках политического разрешения кризиса. Но, похоже, что это было лишь временным маневром, когда Анкара пыталась досадить Вашингтону за передачу оружия курдской армии.

«Асад опреденно террорист, который правит террористическим государством, – заявил Эрдоган на пресс-конференции во время визита в Тунис. – Невозможно продолжать терпеть Асада. Как мы можем рассматривать будущее вместе с сирийским президентом, который убил миллионы своих соотечественников».

Эрдоган занял непримиримую позицию, присоединившись к американской коалиции. Одной из причин турецкого демарша стало приглашение к участию в мирных переговорах в Астане представителей курдских сил.

В ответ Дамаск объявил, что Эрдоган пытается отстраниться от преступлений, совершенных им против сирийского народа и поддержки террористических группировок.

Эрдоган также встревожен разворачивающимся наступлением сирийской армии и российских ВКС в провинции Идлиб, где закрепились отряды протурецких группировок, а так же находятся крупные силы «Фронта Нусры».

Под угрозой оказались и двусторонние соглашения Турции с Россией.

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