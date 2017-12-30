Северная Корея не планирует отказываться от наращивания своего ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи, передает со ссылкой на РИА “Новости”.

“Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную сила и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их пособников”, — говорится в заявлении.

Также в заявлении указано, что именно благодаря наличию в КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.

Как сообщал министр обороны США пообещал осуществлять “повышенное давление” на КНДР.

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