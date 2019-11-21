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Зеленский: Украина обратится к РФ с требованием вернуть оборудование с кораблей
21.11.2019 10:39
Зеленский заявил, что Россия долджна вернуть Украине оборудование с кораблей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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