|Новогоднее меню: сколько еды готовить на праздничный стол
|30.12.2017 09:32
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Как правило, мы, боясь, что еды не хватит на всех и гости разойдутся голодными, готовим на Новый год такое количество блюд, что потом вся семья неделю питается остатками еды с праздничного стола.
А потом все дружно лечатся от пищевого отравления: большинство блюд, например, с майонезом, хранить несколько дней категорически нельзя, а уж питаться засохшими бутербродиками – не самая приятная вещь на свете. Лучше уж выбросить их сразу же на помойку, пишет со ссылкой на .
Вам кажется, что такой подход оправдывает себя, но, согласитесь: выбрасывать в мусорник "подгулявший" салат жалко, ведь продукты нынче недешевы, да и труда затрачено немало.
Для того чтобы не давиться остатками еды с новогоднего стола и не выбрасывать продукты, но, вместе с тем, быть уверенной, что все гости будут сыты и довольны, предлагаем вам воспользоваться стандартной формулой расчета количества еды, принимая во внимание число ваших гостей.
Если вы ждете в гости крупного мужчину или знаете наперед, что
этот человек любит много поесть, количество его порции увеличьте в
1,5-2 раза.
Если в вашей компании принято пить много, увеличьте количество алкоголя вдвое.