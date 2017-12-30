Как правило, мы, боясь, что еды не хватит на всех и гости разойдутся голодными, готовим на Новый год такое количество блюд, что потом вся семья неделю питается остатками еды с праздничного стола.

А потом все дружно лечатся от пищевого отравления: большинство блюд, например, с майонезом, хранить несколько дней категорически нельзя, а уж питаться засохшими бутербродиками – не самая приятная вещь на свете. Лучше уж выбросить их сразу же на помойку, пишет со ссылкой на .

Вам кажется, что такой подход оправдывает себя, но, согласитесь: выбрасывать в мусорник "подгулявший" салат жалко, ведь продукты нынче недешевы, да и труда затрачено немало.

Для того чтобы не давиться остатками еды с новогоднего стола и не выбрасывать продукты, но, вместе с тем, быть уверенной, что все гости будут сыты и довольны, предлагаем вам воспользоваться стандартной формулой расчета количества еды, принимая во внимание число ваших гостей.

Салаты: 200-250 г на 1 человека. Имейте в виду: все съеденные салаты.

200-250 г на 1 человека. Имейте в виду: все съеденные салаты. Холодные закуски: 250-300 г на 1 человека.

250-300 г на 1 человека. Бутерброды: 4-5 шт., или 5-6 канапе на 1 человека.

4-5 шт., или 5-6 канапе на 1 человека. Основное блюдо (мясо, рыба и т.д.) – 250 г на 1 человека.

– 250 г на 1 человека. Гарнир: 150-200 г на 1 человека.

150-200 г на 1 человека. Сладости: 150-200 г на 1 человека.

150-200 г на 1 человека. Фрукты: 200 г на 1 человека.

Если вы ждете в гости крупного мужчину или знаете наперед, что этот человек любит много поесть, количество его порции увеличьте в 1,5-2 раза.



Расчет напитков:

Лимонад, вода, компот: 300 мл на человека.

300 мл на человека. Шампанское: 1 бутылка на 3 человек.

1 бутылка на 3 человек. Вино сухое: 1 бутылка на человека.

1 бутылка на человека. Вино сладкое: 2 бутылки на 3 человек.

2 бутылки на 3 человек. Коньяк, водка и прочите крепкие напитки: 0,5 бутылки на человека.

Если в вашей компании принято пить много, увеличьте количество алкоголя вдвое.

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