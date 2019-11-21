Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

«Сейчас в СМИ поднимается волна необоснованных обвинений относительно строительства развязки на Шулявке. Да, сметная стоимость действительно выросла, это не новость, и это подтверждено ГП «Укргосэкспертиза», - отметил Поворозник.

По его словам, на это есть объективные причины. В частности, стоимость металлоконструкций балок пролетных строений увеличилась с 75,2 млн грн до 122 млн грн, а металлических конструкций лесов с 32,5 млн грн до 39,4 млн грн.

Кроме того, по его словам, выросла заработная плата работников столичных коммунальных предприятий - с 7500 грн до 11000 грн.

"Да, проект переутвержден Распоряжением КГГА, поскольку такая процедура. Так как и на любом крупном строительном объекте бывают сбои в работе, однако мост строится, работы идут активно и днем ​​и ночью. И, да, автомобильное движение по Шулявскому мосту запустим до конца года. Мы прозрачны в расходах, мы открыты для общения с прессой. Просьба, перед тем, как публиковать материалы о важных для столицы структурных объектах, спросите, поговорите с нами тоже", - написал Поворозник.

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