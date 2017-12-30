Израиль сделал официальное заявление о своем выходе из состава ЮНЕСКО, который произойдет в 2018 году, извещает Deutsche Welle .

"29 декабря Израиль официально сообщил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава", - уточняется в сообщении издания.

Подчеркивается, что такое заявление сделала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула, отметив, что ей очень жаль, что это событие происходит. Известно, что решение страны вступит в силу в конце следующего года - 31 декабря 2018 года.

Напомним, что к выходу страны из состава организации приказал готовиться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, ЮНЕСКО не исполняет свои функции.

"ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда. Вместо того чтобы сохранять историю, ЮНЕСКО ее искажает", - заявил премьер.

Как сообщал MIGnews.com.uа, экс-министр культуры Франции Одри Азулай возглавила Организацию Объединенных Наций по вопросам образования , науки и культуры. За ее назначение проголосовали 30 человек. По результатам первого тура выборов, проходившего в начале недели, ни один кандидат не получил абсолютного большинства голосов.

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